Замглавы Минцифры заявил, что переход систем на "Гостех" в 2024 году будет массовым

Процесс идет уже сейчас, сообщил Александр Шойтов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Процесс перевода государственных сервисов на платформу "Гостех" уже идет, массовый переход ожидается в следующем году, сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на конференции BIS Summit 2023.

"Процесс уже сейчас идет, в конце этого года часть систем переведется, следующий год - это массовый переход, - сказал представитель министерства. - Я думаю, что можно говорить, что 2024 год - будет "Гостех". Указ президента был в этом году, соответствующие указания есть, планы перехода. Сервисы тоже уже выходят".

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.