Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России

Это необходимо для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабинета министров

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

По оценке кабмина, временные ограничения "помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

О ситуации с топливом

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Накануне первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что заградительная пошлина на экспорт из РФ топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен.

Вице-премьер Александр Новак ранее объяснял рост оптовых цен на топливо увеличением цен на нефтепродукты на мировых рынках, а также снижением курса рубля к доллару.