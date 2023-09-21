Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%

Она составляла 25%

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку с 25% до 30%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукционного однонедельного репо) с 25% до 30%. Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения", - отмечается в сообщении.

В июне ЦБ Турции впервые с 2021 года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%. Это стало первым решением нового главы центробанка республики Хафизе Гайе Эркан. Курс национальной валюты Турции на этом фоне обновил тогда рекордное понижение по отношению к доллару, преодолев отметку 26 лир за доллар. В августе ставка неожиданно для большинства экспертов была повышена с 17,5% до 25%.