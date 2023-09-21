Минэнерго РФ после ограничения экспорта топлива ждет роста предложения и снижения цен

В ведомстве заявили, что это позволит пресечь "серый" экспорт

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - сказали в Минэнерго.

Ранее правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

О ситуации с топливом

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Накануне первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что заградительная пошлина на экспорт из РФ топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен.

Вице-премьер Александр Новак ранее объяснял рост оптовых цен на топливо увеличением цен на нефтепродукты на мировых рынках, а также снижением курса рубля к доллару.