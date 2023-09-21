Госорганам РФ поставили не более 10% автомобилей "Москвич"

Все остальные продажи автомобилей пришлись на частные лица и бизнес

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Не более 10% машин "Москвич" было приобретено государственными органами РФ, заявил коммерческий директор московского автозавода Александр Мигаль в ходе дискуссии "Пути развития транспортной отрасли: современный автопром и городской транспорт".

"Можно сразу начать с одного из мифов, которых сейчас вокруг "Москвича" сплотилось много. Это то, что все автомобили мы продаем только исключительно госорганам. На самом деле, не более 10% от того, что мы продали, это было куплено тем или иным государственным или муниципальным органом", - рассказал Мигаль. Все остальные продажи автомобилей пришлись на частные лица и бизнес.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Также в сентябре завод запустил производство новинки - седана "Москвич 6", продажи которого планируется начать в конце октября.