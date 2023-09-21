21 сентября, 12:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ЕС сообщили об отсутствии решений по возможным санкциям против Азербайджана

Любые санкции принимаются странами Евросоюза единогласно, а сам процесс остается конфиденциальным, отметил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе в связи с операцией Азербайджана, решений по возможным санкциям против Баку пока нет. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Нет решения стран - членов ЕС по конкретным мерам, они сейчас оценивают ситуацию", - сказал он.

При этом Стано подчеркнул, что любые санкции принимаются странами ЕС единогласно, а сам процесс остается конфиденциальным.

Ранее более 60 депутатов Европарламента написали письмо главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, в котором спросили, какие именно санкции ЕС собирается ввести против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Как говорится в тексте письма, депутаты призывают ЕС принять меры, чтобы не допустить "этнической чистки" и "новой войны". 

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АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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