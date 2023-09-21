Петербургский завод разработает пять новых шлюпок по импортозамещению

Директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо сообщил, что с 2026 года шлюпки будут поставлять для работы на Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к концу 2025 года разработает пять типов спасательных шлюпок в рамках программы по импортозамещению. Об этом ТАСС на стенде информагентства в ходе семнадцатой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо уточнив, что разработанные шлюпки будут также использоваться на Северном морском пути (СМП).

"Мы начнем разрабатывать все виды спасательных шлюпок в рамках программы по импортозамещению - наша задача к концу 2025 года разработать 5 типов шлюпок - спускаемых, тросовых, падающих - для всех типов судов, в том числе для ледоколов. С 2026 года мы будем поставлять их и для работы на Севморпути", - рассказал Середохо.

Он также отметил, что на сегодняшний день около 80% используемых на предприятии материалов - отечественного производства. По большей части импортными остаются только энергетика и навигация, но и эту проблему, уверен генеральный директор СНСЗ, российским приборостроителям по силам решить, просто нужно немного времени.

"Для этого, в том числе, нужно готовить новые кадры. На сегодняшний день у нас очень мало инженеров - к этой специальности должно быть особое внимание на государственном уровне. Управлять можно научить, но генерировать новые решения, создавать новые продукты - на это способны именно люди с инженерным образованием. Эта профессия была забыта за последние 30 лет, надо чтобы она была возрождена", - отметил он.

О заводе

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За более чем 100 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц - это морские и рейдовые тральщики различных проектов.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.