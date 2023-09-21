Росконгресс считает Южную Америку и Азию лучшими регионами для продвижения РФ

Фонд подписал около 145 соглашений с компаниями и НКО, направленные на проведение различных международных форумов, выставок, а также сотрудничество в сфере коммуникаций и налаживания диалога между заинтересованными сообществами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а также Китай сегодня являются наиболее перспективными с точки зрения продвижения интересов России в сфере коммуникаций и налаживания новых контактов. В бизнес-сообществах этих государств сейчас виден большой интерес к России, сообщил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на пленарной сессии XXIII Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend.

"На сегодняшний день продвижение интересов нашей страны за рубежом обложено большим количеством ограничений. Однако в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Китае интерес огромный, площадок для пиара большое множество. Поэтому для нас всех будет много работы на этом рынке", - отметил Александр Стуглев.

Он рассказал, что фонд "Росконгресс" подписал около 145 соглашений с компаниями и некоммерческими организациями (НКО), направленные на проведение различных международных форумов, выставок, а также сотрудничество в сфере коммуникаций и налаживания диалога между заинтересованными сообществами. По его словам, такая динамика подтверждает, что высокий интерес к России за рубежом сохраняется.

При этом опыт работы "Росконгресса" показывает, что при грамотном менеджменте и хорошей информационной работе практически из любого нового контакта с коммерческой компанией или НКО можно образовать инвестиционный проект или актуальное мероприятие.

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend собрал в Петербурге более 450 топ-менеджеров крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Специалисты обсудят продвижение России за рубежом, стратегии диалога общества, власти и бизнеса, а также положение СМИ внутри страны в нынешних условиях.

Центральными темами этого года стали значительные изменения в работе СМИ и рынка коммуникаций, новые цифровые феномены, такие как рейдерские захваты с помощью новых технологий, вызовы для медиа-бизнеса, а также переживания и прогнозы на тему взаимодействия с искусственным интеллектом.