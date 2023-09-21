Словакия и Украина договорились о будущем механизме импорта зерна

По словам украинского министра Николая Сольского, Киев отзывает из Всемирной торговой организации жалобу на Братиславу, продлившую в одностороннем порядке запрет на ввоз украинского зерна после отмены Еврокомиссией действовавшего ранее эмбарго

БРАТИСЛАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Словакии и Украины договорились о будущем механизме импорта украинского зерна. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.

Как отмечает радио, спорные вопросы, касающиеся ввоза зерновых культур с Украины, были урегулированы в ходе состоявшихся в формате видеоконференции переговоров глав Минсельхозов двух стран.

По словам украинского министра, Украина отзывает из Всемирной торговой организации (ВТО) жалобу на Словакию, продлившую в одностороннем порядке запрет на ввоз украинского зерна после отмены Еврокомиссией действовавшего ранее эмбарго. Кроме того, Киев снимает введенный в ответ на действия Братиславы запрет на импорт на украинскую территорию продукции словацких аграриев.

В свою очередь Словакия отменит запрет на импорт украинского зерна после того, как вступит в силу разрабатываемый совместно с Киевом механизм его ввоза.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам.