Инвестиции в экономику Алтайского края за пять лет составят 800 млрд рублей

Губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что около трети экономики Алтайского края формирует малое среднее предпринимательство

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вложения в экономику Алтайского края в ближайшие пять лет составят 800 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Виктор Томенко.

"В следующую пятилетку 800 млрд рублей инвестиций сможем привлечь. Здесь в том числе и государственные вложения. Серьезно занимаемся инфраструктурой, коммунальной инфраструктурой, вкладываем в нее деньги, транспортной инфраструктурой. Также и железная дорога делает серьезные большие инвестиции", - сказал Томенко.

По его словам, инвестиции в основной капитал региона в 2018-2022 годах составили 613 млрд рублей, в том числе 146 млрд рублей за прошлый год.

Он отметил, что сейчас в крае насчитывается более 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд рублей. Среди них предприятие "Сибирь-Полиметаллы", которое реконструировало обогатительную фабрику, способную перерабатывать в 2,5 раза больше руды, чем это было раньше. По словам Томенко, в этот проект вместе с освоением Корбалихинского рудника планируется вложить еще более 10 млрд рублей. Губернатор сообщил также, что Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) продолжает наращивать объемы выпуска топливных систем и только в 2023 году увеличил свои объемы производства в 1,5 раза.

По его словам, около трети экономики Алтайского края формирует малое среднее предпринимательство.