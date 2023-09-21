Голикова сообщила о завершении кабмином подготовки прогноза состояния рынка труда России

Вице-премьер РФ отметила, что с учетом демографических показателей потребность в кадрах на рынке труда страны будет расти

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Работа по подготовке прогноза ситуации на российском рынке труда до 2030 года завершается, потребность в кадрах в России будет расти. Это потребует пересмотра подхода к подготовке специалистов, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ключевая задача - это обсуждение подходов к прогнозу ситуации на рынке труда России на ближайшую перспективу. Перспективой мы называем 2030 год, сейчас мы вместе с Минэкономразвития, Минтрудом, коллегами из блока образовательного завершаем работу по формированию прогноза, поручение давал президент на Петербургском международном экономическом форуме", - рассказала вице-премьер перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

Голикова отметила, что с учетом демографических показателей потребность в кадрах на рынке труда РФ будет расти. В частности, по ее словам, в России увеличивается количество людей в возрасте 15-19 лет, а в возрасте 30-39 лет - сокращается. "То, что мы видим по потребностям на рынке труда, заставляет нас пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров на уровне среднего специального образования, высшего образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительного образования", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что как на федеральном, так и на региональном уровне планируется соответствующим образом подстроить образовательные программы, а также программы переподготовки кадров и мобильности трудовых ресурсов.