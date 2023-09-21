21 сентября, 12:09,
обновлено 21 сентября, 12:24

Кабмин вводит ограничения на экспорт бензина и дизтоплива из РФ с 21 сентября

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Согласно постановлению, под запрет не подпадают поставки по межправсоглашениям, гумпомощь и некоторые другие виды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. РФ вводит ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября, следует из опубликованного в четверг постановления правительства.

Указанный запрет не распространяется:

  • на поставки в страны ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями;
  • на поставки для оказания гуманитарной помощи;
  • на поставки в рамках международных соглашений;
  • на транзитные поставки;
  • на топливо, содержащееся в технологических емкостях, предназначенных для хранения топлива, воздушных, водных, ж/д и автомобильных ТС, которые используются для эксплуатации в пути;
  • на поставки для воинский формирований РФ на территориях иных государств;
  • на поставки для российских организаций на Байконуре;
  • на поставки для обеспечения деятельности российских организаций на Шпицбергене;
  • на товары, помещенные до дня вступления в силу ограничений под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, которые до вступления в силу ограничения были приняты ОАО "РЖД" к перевозке или на которые до вступления в силу ограничений было оформлено поручение на отгрузку на морское судно;
  • на поставки в Абхазию и Южную Осетию;
  • на товары для личного пользования.
 
Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация