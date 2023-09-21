Кабмин вводит ограничения на экспорт бензина и дизтоплива из РФ с 21 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. РФ вводит ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября, следует из опубликованного в четверг постановления правительства.
Указанный запрет не распространяется:
- на поставки в страны ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями;
- на поставки для оказания гуманитарной помощи;
- на поставки в рамках международных соглашений;
- на транзитные поставки;
- на топливо, содержащееся в технологических емкостях, предназначенных для хранения топлива, воздушных, водных, ж/д и автомобильных ТС, которые используются для эксплуатации в пути;
- на поставки для воинский формирований РФ на территориях иных государств;
- на поставки для российских организаций на Байконуре;
- на поставки для обеспечения деятельности российских организаций на Шпицбергене;
- на товары, помещенные до дня вступления в силу ограничений под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, которые до вступления в силу ограничения были приняты ОАО "РЖД" к перевозке или на которые до вступления в силу ограничений было оформлено поручение на отгрузку на морское судно;
- на поставки в Абхазию и Южную Осетию;
- на товары для личного пользования.