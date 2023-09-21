21 сентября, 12:09, Кабмин вводит ограничения на экспорт бензина и дизтоплива из РФ с 21 сентября

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Согласно постановлению, под запрет не подпадают поставки по межправсоглашениям, гумпомощь и некоторые другие виды