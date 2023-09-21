Forbes: в "Укрэнерго" второй день продолжаются обыски

В компании сообщили, что объем документов значителен, поэтому их невозможно собрать за один рабочий день

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины второй день проводит обыски в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

В компании указали, что объем документов значителен, поэтому их невозможно собрать за один рабочий день. Пресс-служба также отметила, что предоставляет документы добровольно, но процесс можно было бы ускорить, если бы "Укрэнерго" заблаговременно получила решение суда о временном доступе к документам.

20 сентября Офис генпрокурора Украины начал проведение обыска в помещении "Укрэнерго" в рамках уголовного дела. Как сообщало издание "Лига.нет" со ссылкой на свои источники, дело было возбуждено на основании результатов проверки "Укрэнерго" Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ). Отчет об этой проверке был составлен еще в марте 2023 года.

29 августа украинское издание "Апостроф" сообщило, что в результате аудиторской проверки "Укрэнерго" были выявлены необоснованные траты более чем на $18 млн. Как выяснилось в ходе проверок, на средства, полученные от международных финансовых организаций, компания заключила контракты с иностранными строительными фирмами, однако в действительности работы были выполнены украинскими субподрядчиками, а их фактическая стоимость оказалась на $18 млн меньше, чем предусмотрено договорами.

Украинские СМИ сообщали также о незаконной продаже компанией "Укрэнерго" электроэнергии фирме "Юнайтед энерджи", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, когда она имела статус дефолтной. Таким образом, государству был нанесен ущерб на 1,4 млрд гривен ($37,85 млн).

Компания "Укрэнерго", как и другие ведомства Украины, во многом существует на средства, выделяемые Западом в качестве финансовой помощи. Так, в 2022 году объем средств, выделенных ЕБРР на поддержку деятельности "Укрэнерго", составил более $500 млн. 18 июля пресс-служба "Укрэнерго" сообщала, что Всемирный банк и правительство Германии выделят ей на закупку различного оборудования очередные гранты на $240 млн. В целом в бюджет страны на 2023 год заложен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Проект бюджета на 2024 год предусматривает дефицит около $42 млрд, что составляет почти половину расходной части. В Киеве открыто заявляют, что берутся самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.