Количество вакансий в Тюменской области, Югре и ЯНАО вшестеро превысило число безработных

По словам директора Департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, с начала 2023 года число вакансий от работодателей в трех регионах увеличилось на 15%

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. вакансий доступны для безработных жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, при этом количество незанятых жителей составляет около 10 тыс. На одного безработного приходится шесть вакансий, сообщил директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров во время пленарной сессии "Кадровый суверенитет страны - новые перспективы для нового времени" на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"По большой Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, потребность предприятий разных отраслей-работодателей в кадрах сейчас составляет 61 тыс. вакансий. В то же время численность незанятых граждан, это и безработные граждане, и те, граждане, кто не является безработным, но ищет работу и состоит на учетах в центрах занятости, с начала года снизилась на 2,5 тыс., это порядка 20%, сейчас таких граждан менее 10 тыс. То есть если мы сейчас с вами сопоставим эти две цифры - 61 тыс. вакансий и 10 тыс. незанятых граждан, то мы увидим, что если по стране в целом на одного незанятного гражданина приходится 3,5 вакансии, по Уральскому федеральному округу - 4, то в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и ЯНАО - 6 вакансий", - сказал он.

Сидоров добавил, что с начала 2023 года число вакансий от работодателей увеличилось на 15%. По его словам, к дефициту кадров приводит сокращение миграционных потоков, отток персонала на предприятия с большим объемом заказов, в том числе в других регионах, а также "структурные изменения рынка труда". "Сейчас развиваются новые формы занятости: самозанятость, платформенная занятость. Также подработка, совместительство, неполный рабочий день", - отметил директор департамента.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, входившие ранее в Тюменскую область, стали самостоятельными субъектами в 1993 году. Впоследствии три региона сохранили между собой тесные экономические и административные связи.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.