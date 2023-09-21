В Ленобласти намерены построить завод по выпуску порошковых и эпоксидных смол

В реализацию проекта намерены инвестировать более 900 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Новое производство порошковых и эпоксидных смол создадут в Тосненском районе Ленинградской области к концу 2024 года. Как сообщила пресс-служба областного правительства, соглашение о строительстве завода подписано между властями Ленинградской области и компанией "Аттика" на Балтийском региональном форуме BRIEF-23.

"Проектом предусмотрено строительство завода в два этапа: первая очередь - производство жидких эпоксидных смол с запуском в ноябре 2024 года, вторая очередь - производство порошковых эпоксидных смол с запуском в октябре 2025 года. Мощность производства составит 18 тыс. тонн в год, в том числе 10 тыс. жидкой эпоксидной смолы и 8 тыс. тонн сухой порошковой эпоксидной смолы. Планируемый объем инвестиций - более 900 млн рублей. На новом производстве будет создано 48 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что компания располагает производственными мощностями в Федоровском сельском поселении, где производятся полимерные материалы для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также для производства строительных материалов.

В рамках форума также подписано соглашение о перезапуске компанией "Литум" лакокрасочного производства, которое ранее принадлежало иностранным собственникам (Jotun Paints). "Компания "Литум" - это яркий пример, как предприятие с иностранным капиталом смогло пережить кризис, найти новых собственников и восстановить остановленное производство. Рынок лакокрасочных покрытий - высококонкурентный, поэтому важно, что компания приняла решение инвестировать не только в оборудование, но и в технологии, в собственные разработки", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленинградской области - главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

Как отметил на форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион остается в числе лидеров по росту экономики и инвестиций.

"По итогам 2022 года и первого полугодия 2023 года мы демонстрируем рост экономики, несмотря на санкционное давление. Мы доказали свою устойчивость. Компании продолжают вкладывать в развитие региона, расширяют мощности, о чем свидетельствуют статистические данные: за первую половину 2023 года показатель по объему инвестиций увеличился на 11% по сравнению с уровнем прошлого года. Что еще немаловажно, 70% этого объема обеспечивают обрабатывающая промышленность, логистические и инфраструктурные проекты. Это те проекты, которые являются локомотивами движения экономики вперед", - сказал Дрозденко.