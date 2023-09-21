21 сентября, 12:40,
обновлено 21 сентября, 12:49

Минсельхоз заявил о необходимости порядка 45 млрд рублей на льготное кредитование АПК

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, источником средств станут поступления в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России оценил потребность в дополнительном финансировании льготного кредитования АПК в 45 млрд рублей из-за повышения ключевой ставки. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Да, конечно, Минсельхоз расчет такой дополнительной потребности провел. По оценке министерства - это порядка 45 млрд руб. На сегодняшний день источник определен - это средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные. И, соответственно, такое решение положительное в ближайшее время будет принято", - сказала Абрамченко.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил о возобновлении выдачи льготных кредитов аграриям к концу сентября 2023 года.

В августе министерство сообщило, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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