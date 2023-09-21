Абрамченко заявила об отсутствии планов закупок зерна в госфонд в текущем сельхозсезоне

Его излишки планируется поставлять на экспорт, отметила вице-премьер РФ

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Закупки зерна в интервенционный фонд РФ в текущем сельскохозяйственном сезоне не планируются, его излишки планируется поставлять на экспорт. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Нет, не планируются. Интервенционный фонд останется в тех же параметрах, которые были в предыдущем периоде. <…> Мы рассчитываем на то, что излишки зерна, которые сегодня существуют, будут продаваться на экспорт", - сказала она.

Вице-премьер подтвердила, что урожай зерна в 2023 году превысит прогнозные значения и составит около 130 млн тонн.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 29 мая сообщал, что увеличивать государственный интервенционный фонд до 10 млн тонн зерна в 2023 году не планируется, так как закупленных 3 млн тонн пока достаточно. До этого, в марте, Абрамченко сообщала, что правительство РФ рассматривает возможность увеличения интервенционного фонда на 7 млн тонн, до 10 млн тонн зерна. По ее мнению, это поможет рынку в случае, если излишки зерна, которые сейчас давят на рынок, не будут вывезены.

О госинтервенциях

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В 2022 году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн тонн зерна. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.