Депутаты Карелии предложили учитывать детей супруга при назначении единого пособия

Как объяснил председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, проблема возникает в семьях, где воспитываются падчерицы и пасынки, которых не учитывают при расчете среднедушевого дохода, в результате чего не дают выплату

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии предложили учитывать всех детей от предыдущих браков при назначении единого пособия, если они проживают вместе с родителями, претендующими на меру поддержки. Соответствующее обращение направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой, сообщил соавтор инициативы, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

Единое пособие на детей можно получить в том случае, если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума по региону. При обращении за пособием учитывают только общих детей и детей родителя, который подает заявление.

"Инициатива возникла на основании обращений граждан Республики Карелия. Проблема касается, когда в семье есть падчерицы и пасынки. То есть когда дети от разных родителей от предыдущих браков. Они не учитываются при расчете среднедушевого дохода и в результате вся семья, все дети теряют пособие", - сказал Хейфец.

Если предложение учтут и в методику внесут изменения, это благоприятно скажется на благосостоянии многодетных семей, где воспитываются падчерицы и пасынки, отметил ранее на заседании профильного комитета Хейфец

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.