Экс-глава французской партии "Национальное объединение" отрицает все обвинения

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Экс-глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выплатила Европарламенту €330 тыс. в рамках дела о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на адвоката Ле Пен Родольфа Босселю.

"Эта выплата была произведена во избежание принудительного исполнения административного решения, исходящего от Европарламента, которое до сих пор оспаривается моим клиентом по существу", - сказал адвокат.

Расследование дела о нецелевом использовании средств ЕП началось в 2014 году. В этом же году Европейский офис по борьбе с мошенничеством потребовал от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего кабинета Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как они были трудоустроены в ее партии.

По информации агентства, расследование по этому делу завершено, однако суд еще не состоялся. Как отметил Босселю, "в зависимости от исхода разбирательства Марин Ле Пен также оставляет за собой право потребовать от Европейского парламента возврата уплаченных средств", - сказал он.

Ле Пен, бывшая евродепутатом с 2004 по 2017 год, отрицает все обвинения.