Минцифры не получало подтверждения от Meta о запуске WhatsApp в России функции каналов

WhatsApp ранее сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ не получало подтверждения от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), что мессенджер WhatsApp будет запускать в РФ функцию русскоязычных каналов. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы", - сказал Шадаев, добавив, что министерство направляло запрос в компанию о появлении новой функции в приложении на территории России.

В середине сентября WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.

Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что WhatsApp может быть заблокирован на территории РФ, если запустит функцию русскоязычных каналов. Также Шадаев заявлял ТАСС, что вопрос блокировки мессенджера в РФ не находится в повестке дня.