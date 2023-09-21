Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,1 млрд

По данным на 8 сентября, объем резервов составлял $576,6 млрд

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ увеличились за неделю на $0,1 млрд и на 15 сентября 2023 года составили $576,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 15 сентября составил $576,7 млрд", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 8 сентября, объем резервов составлял $576,6 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.