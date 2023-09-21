ЦБ понизил курс доллара на 22 сентября до 96,08 рубля

Это на 54 копейки ниже предыдущего показателя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 22 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,0762 рубля, что на 54 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 1 копейку, до 102,3606 рубля.

Официальный курс юаня понижен на 8 копеек, до 13,1335 рубля.

По данным на 16:10 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 0,17% - до 95,99 рубля, евро - на 0,93%, до 102,06 рубля. Курс юаня находился на уровне 13,097 рубля (-0,49%).

В то же время индекс Мосбиржи снижался на 1,21% - до 3 031,17 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,8%, до 994,52 пункта.