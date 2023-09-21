Коллекторы прорабатывают практику взыскания цифровых активов

Как рассказали в "АБК", есть кейс, когда одна должница набрала займов у физлиц на 5 млрд рублей и инвестировала все это в цифровые активы

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские коллекторские агентства уже начали сталкиваться со случаями взыскания цифровых финансовых активов, формируют такую практику, рассказал журналистам директор коллекторского агентства Сбербанка "АБК" Дмитрий Теплицкий в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития".

"Мы делали анализ цифровых активов по своему портфелю, смотрели цифровые активы - это крипта и т. д. В среднем по нашему портфелю 5-7% составляют цифровые активы. Никто не подтвердит эти цифры официально, но, согласно данным, опросов роботами цифра такая", - отметил Теплицкий.

Представители "АБК" рассказали, что сейчас у них в разработке находится кейс, когда одна должница набрала займов у физических лиц на 5 млрд рублей и инвестировала все это в цифровые активы. "Будем формировать практику. Как это делать - знаем. Нужно дотянуться до этих активов, понять их стоимость. Как обращать на них взыскание - это новая практика", - добавили в "АБК".