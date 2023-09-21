Росатом открыл в Калужской области центр обработки ионизирующим излучением

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, производители медицинских изделий являются основными клиентами, но также есть интерес к технологии со стороны производителей сельскохозяйственной продукции

ОБНИНСК /Калужская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Новый многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением открылся в Обнинске. Центр расположен на площадке АО "НИФХИ имени Л. Я. Карпова" (предприятие Росатома, входит в контур дивизиона "Технологии здоровья").

"Отечественные компании существенно увеличили объемы выпуска медицинской продукции на фоне ухода иностранных поставщиков. Ранее аналоги этой продукции поставлялись из-за рубежа уже стерилизованными. Росатом увидел запрос отечественного рынка на "холодную" стерилизацию, и нашим ответом стало расширение сети центров обработки. Сейчас наши основные клиенты - это производители медицинских изделий, но мы уже видим растущий интерес к данной технологии обработки со стороны производителей сельскохозяйственной продукции", - отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на церемонии открытия. По его словам, рынок услуг стерилизации всех видов продукции в России оценивается в 4,4-4,5 млрд рублей в год. При этом метод ионизирующей обработки занимает сегодня 35% рынка с тенденцией к увеличению. Использование технологий обработки ионизирующим излучением является совершенно безопасным для здоровья людей и окружающей среды, что подтверждено Продовольственным и сельскохозяйственным агентством ООН и МАГАТЭ.

Размещение нового центра в Обнинске обусловлено во многом тем, что НИФХИ обладает необходимыми компетенциями и квалифицированным персоналом для эффективной работы МЦО, а также тем, что рядом расположен Калужский фармацевтический кластер. Несколько входящих в кластер предприятий уже заключили контракты с новым центром Росатома на стерилизацию медицинских изделий.

Росатом является единственным сетевым игроком на рынке радиационной стерилизации в стране. Сеть МЦО госкорпорации состоит из восьми центров в России, общая производительность которых составляет более 60 тыс. тонн продукции в год, что полностью удовлетворяет текущий спрос российского бизнеса на обработку всех видов продукции ионизирующим излучением. Сегодня Росатом реализует проекты не только на территории России. Госкорпорация реализует проекты МЦО в Узбекистане, Боливии и Республике Бангладеш. В проработке находится ряд других зарубежных проектов.

Об обработке продукции ионизирующим излучением

На протяжении нескольких десятилетий во всем мире наблюдается рост спроса на "холодную" стерилизацию ионизирующим излучением. Такому воздействию можно подвергать широкий ассортимент пищевой продукции, товаров медицинского назначения и полимерных материалов. Метод является одним из самых высокотехнологичных, экономически эффективных и безопасных. По сравнению с обычными методами обработка ионизирующим излучением требует меньших затрат энергии, позволяет заменить или резко снизить использование пищевых консервантов и других химических препаратов. При этом в обработанных продуктах не остается вредных химических соединений и не происходит термическое разрушение органических соединений. В пищевой промышленности применение радиационных технологий позволяет сократить потери при транспортировке и хранении зерновых, плодов и овощей, увеличить сроки хранения мясной, рыбной и плодовоовощной продукции.