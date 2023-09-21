Миссия МВФ обсудит в Молдавии условия для следующего транша финансовой помощи

В декабре 2021 года фонд одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с республикой, которая рассчитана на 40 месяцев

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обсудят в Кишиневе условия, на которых Молдавии будет предоставлен следующий транш финансовой помощи. Как сообщило молдавское представительство МВФ, миссия во главе с Кларой Мира будет находиться в республике с 25 сентября по 6 октября.

"Будет проведен четвертый обзор программы для Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), Механизма расширенного финансирования (EFF), а также запроса правительства на получение поддержки посредством нового Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF)", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдавией, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий на Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличен на $260 млн, до $785 млн, из которых около $366 млн уже были перечислены.