Ограничения на экспорт бензина и массовая атака ВСУ на Крым. Главные события 21 сентября

Ограничения на экспорт бензина

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. В кабмине отметили, что такое решение позволит стабилизировать внутренний рынок топлива. Ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Срок окончания действия ограничений в документе не указан.

Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело несколько исключений.

Массовая атака ВСУ на Крым

Минобороны России сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым. В ведомстве уточнили, что средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и полуостровом.

Также уничтожены БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщили в министерстве.

Задержание подозреваемых в гибели российских миротворцев

Командира корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранили от обязанностей. Как сообщил источник, первые подозреваемые в преступлении задержаны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес соболезнования и извинения, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших.

Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха. Она продолжалась почти три часа.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Sky News Arabia заявил, что армянской стороне был представлен черновик мирного соглашения. Он добавил, что дальнейшая судьба армян Карабаха - внутреннее дело Азербайджана.

Отравление неизвестным газом в Мордовии

Не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии, сообщили в МЧС. В реанимации находятся пять человек.