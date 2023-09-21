В Эстонии владельцам авто с российскими номерами дадут полгода на их перерегистрацию

Кроме того, в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезенное в страну для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре

ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /ТАСС/. Владельцам транспортных средств с российскими номерами в Эстонии дадут шесть месяцев для того, чтобы перерегистрировать их или вывезти из страны. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на заявление министра внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметса.

Кроме того, в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезенное в страну для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре. При этом иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года. При ввозе автомобиля также требуется оплатить налог и пошлину. Так, в случае с автомобилем стоимостью €20 тыс. таможенная пошлина составит около €2 тыс., а налог с оборота - €4,4 тыс.

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на территорию автомобилей с российскими номерами. Кроме того, стоит вопрос о конфискации машин с российской регистрацией, которые въехали на территорию стран ЕС до начала действия ограничений.

Эстония, которая закрыла въезд автомобилям с российской регистрацией с 13 сентября, повысила стоимость бронирования конкретного временного отрезка для прохождения погранконтроля на выезд из страны в РФ. Цена выросла с €5 до €9 для легковых автомобилей, с €1 до €16 - для автобусов. Цена для грузовых авто останется на уровне €16, для рейсовых авто сохранится бесплатный льготный проезд, также все водители могут пересечь границу бесплатно в порядке общей очереди.