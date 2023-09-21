Вершинин обсудил зерновую сделку с Гринспен и замгенсека ООН Гриффитсом

Их встреча прошла 20 сентября

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что 20 сентября провел встречу с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и обсудил с ними вопросы зерновой сделки.

"Была трехсторонняя встреча с Мартином Гриффитсом и Ребекой Гринспен, которая была посвящена рассмотрению ситуации, в том числе касающейся выполнения стамбульских договоренностей", - сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о повестке консультаций.