В Москве выделили почти 12 га земли по льготной ставке для создания производств

Так, предприятия появятся в поселении Марушкинском ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили почти 12 га земли по льготной ставке аренды для создания и расширения производств, инвестиции в проекты превысят 3,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала 2023 года с инвесторами заключены договоры аренды шести земельных участков, по которым они возведут производственные объекты. <…> В столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, кормов для животных и мясопереработке. Для их строительства город предоставил инвесторам шесть земельных участков общей площадью почти 12 га по ставке один рубль в год. Инвестиции в проекты превысят 3,6 млрд рублей", - сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Всего договоры аренды участков площадью почти 42 га по льготной ставке заключены с 19 компаниями, из них шесть получили землю с начала 2023 года. Так, предприятия появятся в поселении Марушкинском ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском", - добавил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам исполняющего обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского, благодаря реализации одобренных с начала года проектов будет создано около 700 рабочих мест в отдаленных от центра столицы районах.

С марта 2022 года в столице действует мера поддержки предпринимателей, которая позволяет им получить землю в аренду за 1 рубль в год для расширения или создания производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Ставка распространяется на весь срок действия договоров. Благодаря льготе предприятия в короткие сроки смогут наладить выпуск важной для Москвы продукции.