Коллекторы рассказали о новом виде недобросовестных заемщиков

Так называемые шоперы одновременно оформляют большое количество кредитов через платформы-агрегаторы, пояснила директор по правовым вопросам и GR "АБК" Евгения Уткина

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Коллекторы зафиксировали новую мошенническую схему со стороны недобросовестных заемщиков банков и микрофинансовых организаций, так называемых шоперов, которые одновременно оформляют большое количество кредитов через платформы-агрегаторы. Об этом рассказала журналистам заместитель генерального директора, директор по правовым вопросам и GR "АБК" Евгения Уткина в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития".

"У нас был должник, это был рекорд, он был закредитован в 58 компаниях. Сейчас таких заемщиков называют "шоперами", это новый термин для клиентов банков, когда они одновременно через платформы-агрегаторы подают заявки и им выдают несколько кредитов. Информация до БКИ [бюро кредитных историй] просто не успевает дойти", - отметил Уткина.

По ее словам, скоро встанет вопрос, что делать с такими "шоперами".