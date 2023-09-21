Греф заявил, что дефицит специалистов в IT-области составляет более 1 млн человек

В ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет, отметил глава Сбербанка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Дефицит IT-специалистов в России превышает 1 млн человек, в ближайшие годы он не будет покрыт. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса "Школы 21".

"На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет", - сказал он.

Как добавил Греф, по оценкам "Сбера", дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать. "По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", - отметил он.

Глава Сбербанка также подчеркну, что во всех без исключениях областях искусственный интеллект может заместить имеющийся дефицит кадров на рынке. "Мы увидим очень большие изменения, на рынке труда в частности, в ближайшие два-три года", - заключил он.