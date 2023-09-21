Представители китайских компаний ознакомились с реализацией проекта БелАЭС

Согласно заявлению Минэнерго Белоруссии, речь идет о делегации китайской корпорации по ядерной энергетике China National Nuclear Power и корпорации атомной энергетики провинции Цзянсу Jiangsu Nuclear Power Corporation

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители китайских компаний по ядерной энергетике посетили Белорусскую АЭС (БелАЭС), высоко оценив уровень подготовки кадров для станции. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Сегодня делегация китайской корпорации по ядерной энергетике China National Nuclear Power и корпорации атомной энергетики провинции Цзянсу Jiangsu Nuclear Power Corporation посетила Белорусскую атомную станцию, где ознакомилась с ходом реализации проекта, проводимой работой в сфере ядерной и радиационной безопасности, основными направлениями подготовки кадров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание было уделено работе учебно-тренировочного центра БелАЭС, которая организована с учетом требований международных организаций, включая МАГАТЭ. Представителям китайских ядерных корпораций рассказали о действующих программах подготовки и повышения квалификации персонала станции, в том числе в рамках взаимодействия с ведущими учебными центрами России. "Китайские эксперты высоко оценили уровень подготовки кадров для БелАЭС. Был отмечен интерес к обмену опытом в данной сфере", - сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, ежегодно в учебно-тренировочном центре проходят обучение более 1,5 тыс. специалистов, здесь применяются около 160 компьютерно-обучающих систем, действует полномасштабный тренажер, на котором осуществляется подготовка эксплуатационного персонала блочного пульта управления.

Представители китайских компаний с 18 сентября находятся в Белоруссии, они обсуждают перспективные направления сотрудничества на переговорах в аппарате управления ГПО "Белэнерго" и ОАО "Белэнергоремналадка".

БелАЭС возведена в городе Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом").