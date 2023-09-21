Кабмин ограничил экспорт бензина из России. Поможет ли это снизить цены

Правительство России приняло решение временно ограничить экспорт бензина и дизтоплива. Таким образом власти намерены сбалансировать внутренний рынок и снизить цены на бензин, которые достигли рекордных значений. Рынки уже успели отреагировать: на бирже бензин подешевел за день на 2%.

ТАСС собрал основное о ситуации на топливном рынке России.

Запрет с исключениями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Они вступили в силу с четверга 21 сентября.

Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело несколько исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС, Южную Осетию и Абхазию, а также экспорт по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, запрет не применяют к бензину, который везут с собой через границу физлица.

Ограничение позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили журналистам в Минэнерго РФ.

Подготовка решения

О том, что готовятся решительные действия, было известно давно. Так, еще на прошлой неделе источник в правительстве сообщил ТАСС, что на совещании у вице-премьера Александра Новака обсуждались два варианта: полный запрет экспорта нефтепродуктов или повышение экспортной пошлины до заградительного уровня в $250 за тонну.

В среду замминистра энергетики Павел Сорокин анонсировал в Госдуме "достаточно радикальные шаги" по борьбе с "серым экспортом". В тот же день стало известно отношение бизнеса к планам правительства. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что заградительная пошлина "на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен", "но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки".

Причины роста цен на бензин

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. Среди причин сложившейся ситуации Сорокин назвал девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизеля, особенно в Европе.

Важную роль в регулировании российского топливного рынка играет механизм демпфера. Так, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

Таким образом сложилась ситуация, когда производителям нефтепродуктов крайне невыгодно поставлять бензин и другие товары на внутренний рынок, что привело к росту внутрироссийских цен и проявлениям локального дефицита топлива.

21 сентября после объявления о временном ограничении экспорта бензин на бирже подешевел на 4,0-5,7%, дизель - более чем на 2%.