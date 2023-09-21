Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на свинину за последний месяц на 2%

В ведомстве отметили устойчивый рост показателей животноводческой отрасли в 2023 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отпускные цены на свинину в России за последний месяц снизились на 2%. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Животноводческая отрасль в 2023 году демонстрирует устойчивый рост показателей, в том числе в сегменте свиноводства. Рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины. Так, за последний месяц отпускные цены на эту продукцию снизились на 2%", - говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что за счет ввода новых мощностей в январе - августе производство свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9%, до 3,6 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики по итогам года", - отмечается в сообщении.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) сообщила, что ситуация с АЧС, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к новому росту цен на нее. Руководитель АККОР в Ставропольском крае Сергей Колесников заявил изданию, что рост цен может составить 10-20% и более.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что заявления о том, что свинина из-за АЧС может подорожать в России на 10-20%, не имеют под собой никаких оснований, поскольку заявленные потери в 22,7 тыс. голов в пересчете на живой вес не превышают 3 тыс. тонн, что не сопоставимо с приростом производства свинины в России.

Позже президент АККОР Владимир Плотников заявил, что распространенная в СМИ от имени ставропольской АККОР информация о возможном росте цен на свинину на 10-20% не соответствует действительности. "Ассоциация провела дополнительные консультации с участниками отрасли и отмечает, что цены на свинину в оптовом звене стабильны и даже показывают снижение", - отметил он.