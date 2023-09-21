Продажи iPhone 15 в России стартуют на несколько дней позже мировых

Операторы МТС и "Билайн", имеющие свои розничные сети, ожидают, что продажи новой линейки смартфонов начнутся на следующей неделе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Продажи новой линейки iPhone 15 в России начнутся на следующей неделе, через несколько дней после официального старта мировых продаж, который назначен на 22 сентября. Об этом ТАСС рассказали представители ретейлеров и сотовых операторов.

Операторы МТС и "Билайн", имеющие свои розничные сети, ожидают, что продажи новой линейки iPhone 15 начнутся на следующей неделе. В "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что продажи начнутся немного позднее официального старта, но не уточнили конкретную дату.

"Билайн" ожидает первые поставки и старт продаж линейки iPhone 15 на следующей неделе", - отметили в компании.

В МТС также планируют открыть продажи на следующей неделе, уточнил гендиректор розничной сети оператора Андрей Губанов.

"После получения необходимой разрешительной документации и прохождения таможенных процедур за счет первых партий мы обеспечим новинками клиентов, оформивших предзаказ, и откроем розничные продажи", - рассказали в "М.Видео-Эльдорадо".

Цены на iPhone 15 у ретейлеров начинаются от 124,99 тыс. рубля, 15 Plus - от 139,99 тыс. рубля, 15 Pro - от 154,99 тысля, 15 Pro Max - от 189,99 тыс. рубля.