Путин осмотрел филиал школы программирования Сбера в Великом Новгороде

Общая площадь кампуса составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем смогут ежегодно обучаться 250 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе посещения инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Великом Новгороде пришел в местный филиал "Школы 21", начавший работу ранее в сентябре.

Проект реализуется Сбером совместно с правительством Новгородской области и Новгородским университетом имени Ярослава Мудрого. Как отмечается в материалах Кремля, планируется, что "Школа 21" станет точкой притяжения для желающих получить образование в IT-сфере не только из Новгородской области, но и всего Северо-Западного региона. Заявки на обучение уже подали жители Новгорода и Новгородской области, Пскова, Санкт-Петербурга, Ленобласти и других регионов.

Общая площадь кампуса составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем смогут ежегодно обучаться 250 человек. Новгородский кампус разбит на три зоны для обучения, также созданы игровые зоны, зоны для отдыха и занятий спортом.

"Школа 21" - школа программирования, которая дает возможность любым кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить профессию в сфере IT. Обучение проходит в кампусах школы, которые также работают в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится более 4 тыс. человек, более 2 тыс. проходят или уже прошли стажировки и трудоустроены в IT-компаниях и стартапах страны. Запланированы открытия кампусов в Ярославле, Якутске, Владивостоке, Самаре, Волгограде, Махачкале и Челябинске.

В материалах Кремля подчеркнуто, что поступление в "Школу 21" не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более, чем 50% учеников участие в проекте - это первый опыт программирования. В школе можно изучать цифровые технологии по различным направлениям (в их числе - алгоритмы и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект). Срок обучения зависит от самого участника - от 1,5 лет (разработчик начального уровня - Junior) до 3 лет (разработчик среднего уровня - Middle).