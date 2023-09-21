21 сентября, 15:20,
обновлено 21 сентября, 15:53

Южный Судан считает значительной роль России в Африке

Министр финансов и планирования страны Бак Барнаба Чол заявил о заинтересованности африканского государства с Москвой

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Южный Судан считает значительной роль России в Африке и заинтересован в экономическом сотрудничестве. Об этом заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС министр финансов и планирования страны Бак Барнаба Чол.

"Оно [влияние России на Африку] значительное, важно чтобы Африка получала поддержку, и мы отмечаем поддержку России в различных секторах", - сказал он.

На вопрос о заинтересованности Южного Судана в экономическом сотрудничестве с РФ министр ответил: "Определенно да". 

Теги:
РоссияЮжный Судан
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