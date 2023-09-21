В Сербии цена на газ для потребителей вырастет на 10% с ноября

Она составит 4,54 динара за кВт·ч

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Агентство энергетики Сербии (AERS) приняло решение о повышении цен на газ для потребителей на 10% с 1 ноября. Об этом говорится в опубликованном заявлении агентства.

"Совет Энергетического агентства Республики Сербия на заседании, состоявшемся 21 сентября 2023 года согласовали <...> новые цены на природный газ для общественного снабжения, которые будут применяться с 1 ноября 2023 года, - отмечается в заявлении. - Средняя цена природного газа для всех потребителей <...> увеличивается на 10% и составит 4,54 динара за кВт·ч (около 3,9 евроцента) без учета налогов и сборов или 5,02 динара (около 4,3 евроцента) включая налоги и сборы".

В агентстве также сообщили, что даже с учетом изменений ценовой политики, эти тарифы остаются одними из самых благоприятных во всей Европе. "Даже после этих корректировок средняя цена природного газа для общественного снабжения в Сербии (без учета сборов и налогов) по-прежнему остается одной из самых низких в Европе", - отметили в AERS.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял о том, что республика зарезервировала к предстоящему зимнему сезону порядка 630 млн куб. м газа в хранилищах на своей территории и в Венгрии.