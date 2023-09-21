СМИ: судно с 3 тыс. тонн зерна прибыло к Босфору из украинского порта Черноморск

Как сообщила газета Yeni Şafak, оно стоит на якоре у входа в пролив в районе Кумкей

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Судно Resilient Africa под флагом Палау прибыло к проливу Босфор с 3 тыс. тонн зерна из украинского порта Черноморск. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Судно в настоящее время стоит на якоре у входа в пролив в районе Кумкей европейской части Стамбула. По данным газеты, сухогруз пересек Черное море через внутренние воды Румынии и Болгарии. В число членов экипажа входят украинцы, турки и египтяне. Сообщается, что финальной точной маршрута судна является Израиль.

Также газета пишет, что в ближайшее время из порта Черноморск в направлении Босфора планирует выйти еще один сухогруз с зерном. Это судно Aroyat под флагом Палау.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что балкеры Aroyat и Resilient Africa стали первыми судами, которые воспользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. По его словам, на них планировалось загрузить почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, он стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.