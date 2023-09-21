Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

На его базе будет работать региональный колледж с участием представителей реального сектора экономики и системным контролем со стороны федерального министерства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в церемонии запуска работы федерального технопарка профессионального образования в Калуге.

Глава государства вышел на связь из инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Великом Новгороде.

Президента попросили дать разрешение на открытие технопарка. "С удовольствием! Пожалуйста", - сказал он.

"Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет", - сказал президент после церемонии запуска. Он поблагодарил всех, кто будет работать в технопарке за то, что они выбрали именно это направление для своей работы. "Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, - это заметный вклад в кадровое обеспечение для российской экономики, причем на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями. Это здорово!" - сказал Путин.

Президент выразил надежду на то, что технопарк профессионального образования в Калуге будет работать эффективно, будет хорошим примером для тиражирования такой практики. "От всего сердца желаю вам успехов", - заключил российский лидер.

Ранее в ИНТЦ Путин ознакомился с выставкой, посвященной системе среднего профессионального образования в РФ. Президент осмотрел стенды, посвященные текущему состоянию и приоритетным направлениям развития системы среднего профобразования, а также федеральному проекту "Профессионалитет".

Технопарк в Калуге - часть этого проекта. Это организационная, научно-исследовательская, технологическая и презентационная площадка для воплощения инновационных проектов, которые будут способствовать развитию системы профобразования в стране. В Калужской области впервые внедряют новую модель организации обучения.

На базе технопарка будет работать региональный колледж с участием представителей реального сектора экономики и системным контролем со стороны федерального министерства. В технопарке создано более 20 мастерских по приоритетным направлениям подготовки, мастерские оснащены передовым отечественным оборудованием и программным обеспечением. Ежегодно в технопарке будут обучаться и стажироваться около 3 тыс. студентов, порядка 5 тыс. специалистов смогут повысить квалификацию.