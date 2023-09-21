Гринспен пока не планирует визит в РФ для обсуждения зерновой сделки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее сообщил, что обсудил на встрече 20 сентября с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом и генсеком Конференции всемирной организации по торговле и развитию вопросы выполнения стамбульских договоренностей

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что пока не планирует визит в Москву для обсуждения вопросов зерновой сделки.

"Я пока еще не знаю", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности такой поездки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что обсудил на встрече 20 сентября с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом и Гринспен вопросы выполнения стамбульских договоренностей.