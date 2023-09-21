Суд обязал "Вятавтодор" передать Кировской области два здания и земельные участки

Глава региона Александр Соколов поручил сменить все руководство организации после выявления фактов незаконной продажи имущества

ТАСС, 21 сентября. Суд апелляционной инстанции обязал АО "Вятавтодор" передать в собственность Кировской области два незаконно приватизированных в Москве здания и два земельных участка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлен факт незаконной приватизации АО "Вятавтодор" (до преобразования КОГП "Вятские автомобильные дороги"), двух зданий и двух земельных участков в Москве, находившихся в хозяйственном ведении. Суд апелляционной инстанции признал заявленные требования надзорного ведомства законными и обоснованными, обязал АО "Вятавтодор" передать Кировской области спорное имущество", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2014 году объекты были переданы правительством Москвы и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Росимуществом для открытия и обеспечения деятельности постоянного представительства правительства Кировской области при правительстве Российской Федерации.

"В сентябре 2022 года вопреки интересам региона они были незаконно проданы АО "Вятавтодор" строительной компании ООО СК "Монолит". По условиям сделки стоимость имущества превысила 146 млн рублей. Вскрытые нарушения закона при передаче имущества послужили основанием для обращения прокуратуры Кировской области в арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделки по приватизации", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 года губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании в правительстве региона поручил сменить все руководство АО "Вятавтодор" после выявления фактов продажи имущества общества в Москве по заниженной цене и без согласований с областным кабмином.

АО "Вятавтодор" создано 1 июня 2020 года путем преобразования Кировского областного государственного предприятия "Вятавтодор", его акционером является Кировская область.