В России с 1 октября введут гибкие экспортные пошлины на некоторые товары

Размер гибких экспортных пошлин составит от 0 до 7% для большинства товаров, для удобрений - до 10%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России вводит гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начнут действовать с 1 октября и будут привязаны к курсу рубля, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гибкие экспортные пошлины "будут действовать до конца 2024 года". Их размер будет варьироваться от 0 до 10% для разных товаров. В основном "пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты", "при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой".

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.

Экспортные пошлины на удобрения вырастут с нынешних 7% до 10% при курсе выше 80 рублей за доллар, следует из постановления кабмина.

"Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля", - указали в правительстве.

Согласно документу, с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ставка пошлины составит 7% при среднем курсе доллара менее 80 рублей и 10% - при курсе выше 80 рублей. При этом минимальная ставка в обоих случаях составит 1,1 тыс. рублей за тонну для азотных удобрений, 2,1 тыс. рублей за тонну для фосфорных и 1,8 тыс. рублей за тонну - для калийных.

В кабмине пояснили, что такие меры введены для "поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления". "Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен", - отметили там.

Ранее сегодня же правительство утвердило еще одно решение для стабилизации цен - временно ограничен экспорт бензина и дизеля из России. По оценке кабмина, это поможет "насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".