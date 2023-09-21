В Новгородской области намерены построить завод по производству химических источников тока

Проект могут реализовать на площадке особой экономической зоны "Новгородская"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует построить завод по производству химических источников тока и солнечных батарей в Новгородской области. Об этом президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в регион сообщил губернатор области Андрей Никитин.

"Роскосмос планирует строить завод по производству химических источников тока и солнечных батарей", - сказал Никитин.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, завод по производству химических источников тока и солнечных батарей космического и наземного применения планируют построить в Новгородской области в рамках соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта, которое заключено между правительством Новгородской области и научно-производственным предприятием "Квант", входящим в кооперацию компании "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева госкорпорации "Роскосмос".

Предприятие рассматривает возможность реализации проекта на площадке особой экономической зоны "Новгородская".