21 сентября, 16:48

В Новгородской области намерены построить завод по производству химических источников тока

Проект могут реализовать на площадке особой экономической зоны "Новгородская"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует построить завод по производству химических источников тока и солнечных батарей в Новгородской области. Об этом президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в регион сообщил губернатор области Андрей Никитин.

"Роскосмос планирует строить завод по производству химических источников тока и солнечных батарей", - сказал Никитин.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, завод по производству химических источников тока и солнечных батарей космического и наземного применения планируют построить в Новгородской области в рамках соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта, которое заключено между правительством Новгородской области и научно-производственным предприятием "Квант", входящим в кооперацию компании "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева госкорпорации "Роскосмос".

Предприятие рассматривает возможность реализации проекта на площадке особой экономической зоны "Новгородская". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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