В Карелии инициировали освобождение инвесторов от налога на имущество на восемь лет

В республике считают, что мера повысит инвестиционную привлекательность региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Карелии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение срока освобождения от налога на имущество для инвесторов с пяти до восьми лет, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" спикер парламента Элиссан Шандалович.

"Приняли за основу проект закона, по которому увеличивается срок освобождения от налога на имущество. По заключенным с 1 января 2024 года инвестиционным соглашениям льготный налоговый период составит восемь, а не пять лет. При реализации приоритетных инвестиционных проектов он увеличится с 7 до 10 лет", - говорится в сообщении.

С инициативой о продлении льготного периода выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Она касается имущества, которое инвестор создает или приобретает при реализации инвестпроекта. Предполагается, что такой шаг повысит инвестиционную привлекательность региона.

Еще одно изменение, которое предусматривает законопроект, должны поддержать колледжи и техникумы. Предприниматели и организации, которые окажут им финансовую или имущественную поддержку, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Это увеличит прямые инвестиции в учебные заведения, где для бизнеса готовят будущие кадры, а также снизит расходы бюджета республики на их содержание. Поправки ко второму чтению законопроекта принимаются до 6 октября.

Председатель парламентского Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук напомнил, что Карелия по итогам Санкт-Петербургского экономического форума вошла в десятку регионов России, значительно улучшив свое положение в итоговом рейтинге. Данный законопроект поможет дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности региона. "Мы показываем, что идем по пути развития экономики Карелии и позволяем инвесторам видеть перспективу при реализации своих инвестиционных соглашений и проектов", - сказал Лиминчук.

Ранее глава Карелии сообщал, что в 2022 году объем частных инвестиций в основной капитал республики составил 80 млрд рублей, что на 18% выше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в 2017 году.