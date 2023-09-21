Посол Колумбии в РФ заявил о возможности рассмотрения запуска прямых рейсов с Россией

Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что две страны имеют хорошие возможности для развития отношений в туристической сфере

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Колумбия в будущем может рассмотреть возможность запуска прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил ТАСС посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра.

"Сейчас нет прямого авиасообщения у Колумбии с Россией. Прямые рейсы есть из России в Венесуэлу и на Кубу, насколько я знаю, - сказал посол. - Колумбия и ее столица - Богота - является важным узлом для перелетов, может быть, когда-нибудь мы рассмотрим возможность полетов туда для российских авиалиний, таких, как "Аэрофлот" или других".

"Сейчас у нас нет переговоров по этому вопросу (запуска прямых рейсов - прим. ТАСС). Наши линии Avianca летают в Лондон, Мадрид, Барселону" - добавил он.

Кроме того, посол отметил, что есть много рейсов из Боготы в Стамбул и обратно. "Так что россияне могут летать из Турции", - обратил внимание он.

При этом дипломат отметил, что Россия и Колумбия имеют хорошие возможности для развития отношений в туристической сфере. "Я думаю, что у России и Колумбии есть хорошие возможности для развития сотрудничества в сфере туризма. В Колумбию российским туристам не нужна виза, как и колумбийцам в Россию, и это важно", - добавил посол, отвечая на вопрос о перспективах развития отношений в сфере туризма.