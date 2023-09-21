В Минцифры пообещали, что аварию на сети МТС в Ростовской области скоро устранят

В работах задействовали оперативные службы мобильного оператора

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. На сетях МТС в Ростовской области произошла авария, ее скоро устранят, сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале. Наблюдается снижение голосового трафика и трафика передачи данных.

Оперслужбы МТС работают над устранением аварии, отметили в Минцифры, пообещав, что связь должна быть восстановлена в ближайшее время.

Как уточнили в министерстве, сбои могли заметить и абоненты МТС. Для голосового трафика на сети снижение составило 32%, для передачи данных - 26%.

В контактном центре оператора связи ТАСС ранее сообщили, что абоненты МТС в нескольких регионах юга России действительно остались без мобильной связи и интернета из-за сбоя в сети. Устранение неполадок на тот момент оценивалось по времени в 2-3 часа.