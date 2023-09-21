Кабмин ввел гибкие экспортные пошлины на алкоголь, рыбу, молочную продукцию от 4% до 7%

В перечень также включены кофе, чай, злаки, готовые продукты из мяса и рыбы, сахар и кондитерские изделия, какао, алкогольные и безалкогольные напитки, табачная продукция

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и другие товары в размере от 4% до 7% в зависимости от курса доллара, следует из соответствующего постановления кабмина.

В перечень также включены кофе, чай, злаки, готовые продукты из мяса и рыбы, сахар и кондитерские изделия, какао, алкогольные и безалкогольные напитки, табачная продукция.

Ранее правительство РФ сообщило, что с 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой.