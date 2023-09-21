Эрдоган: Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита газа благодаря поставкам из РФ

Президент республики отметил, что сейчас почти половину природного газа государство поставляет из России

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита природного газа, получая более 50% этого энергоносителя из России. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"В настоящее время почти половину природного газа мы поставляем из России, - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans . - Европа испытывает серьезный дефицит природного газа. Мы же, напротив, не испытываем дефицита природного газа в промышленности и так далее. Сейчас наступает зимний сезон. Я надеюсь, что мы больше не столкнемся с такой проблемой".

Эрдоган подтвердил планы Анкары по трансформации Стамбульского финансового центра в Аташехире в "место, где будет продаваться природный газ, электроэнергия, полезные ископаемые". "То есть это будет почти как лондонский рынок, гамбургский рынок для любого товара. Это станет для нас очень серьезным центром силы", - добавил президент.

11 сентября Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается приоритетом Анкары. Минэнерго и другие профильные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Турция также планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба во Фракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.