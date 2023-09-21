Турция обсудит с Катаром поставки 1 млн тонн зерна из России

Эмират будет обеспечивать финансовую поддержку этому процессу

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция работает над поставками 1 млн тонн российского зерна в Африку и обсудит этот вопрос с Катаром, который будет обеспечивать финансовую поддержку этому процессу. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Теперь она [Россия] будет отправлять 1 млн тонн зерна [в Африку]. Мы говорим, что можно увеличить этот показатель, если за ним внимательно следить. Он [Путин] сказал: "Давайте включим в это дело Катар, давайте превратим это зерно в муку, включив Катар. Но не в Европу. Давайте отправим его бесплатно в нуждающиеся африканские страны". Сейчас мы работаем над этим вопросом. Мы обсудим этот вопрос с Катаром и сделаем этот шаг в этом направлении", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 18 июля. Его цель - не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.